Dupla armada rende mulher e rouba motoneta no bairro Embratel em Vilhena

Um roubo de veículo foi registrado na manhã desta terça-feira, 7 de abril, no bairro Embratel, em Vilhena.

A vítima, que conduzia uma motocicleta Honda Biz 125 de cor branca, foi interceptada por dois homens que utilizavam um veículo do mesmo modelo, porém de cor vermelha.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os criminosos agiram com violência e grave ameaça.

O garupa, descrito como um homem trajando camiseta branca e short de tactel, afirmou estar armado durante a abordagem para intimidar a condutora.

Além da motocicleta, os assaltantes subtraíram o aparelho celular da vítima e fugiram do local em seguida.

DINÂMICA DO CRIME

Após o assalto, a mulher precisou se deslocar a pé até sua residência, na Rua Florianópolis, de onde conseguiu acionar a Polícia Militar via Central de Operações. A guarnição da Rádio Patrulha compareceu ao local e iniciou diligências imediatas por toda a região.

Durante os trabalhos, os militares conseguiram colher imagens de um sistema de monitoramento de uma residência próxima ao local do crime.

As filmagens mostram a dinâmica da ação e as características dos envolvidos, o que deve auxiliar o Serviço de Investigação (Sevic) na identificação dos autores.

PROVIDÊNCIAS

Apesar das buscas intensificadas logo após o ocorrido, os suspeitos ainda não foram localizados.

A ocorrência foi formalmente registrada e encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.

Informações que ajudem na localização da motocicleta Honda Biz branca (placa OAI0H72) podem ser repassadas anonimamente via 190.

** “Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”