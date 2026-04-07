ELEIÇÕES 2026: maioria dos vereadores se posiciona para disputar cargos políticos em Porto Velho

O cenário político de Porto Velho começa a ganhar definição para as eleições de 2026, com a maioria dos vereadores da Câmara Municipal já posicionados como pré-candidatos a cargos estaduais e federais, após o período de filiações partidárias.

Na disputa por vagas na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), diversos parlamentares da capital já confirmaram intenção de candidatura.

Entre eles estão Everaldo Fogaça (PSD), Marcos Combate (Avante), Jeovani Ibiza (Avante), Zé Paroca (Avante), Breno Mendes (Avante), Márcio Pacelli (Republicanos), Adalto de Bandeirantes (Republicanos), Fernando Silva (Republicanos), Pedro Geovar (Novo) e Gilber Mercês (Novo).

Já na corrida por cadeiras na Câmara Federal, aparecem como pré-candidatos o vereador Pastor Ivanildo (PSD), além das parlamentares Ellis Regina (União Brasil) e Sofia Andrade (PL).

O cenário também inclui movimentação para o Senado Federal, com o nome de Nilton Souza (PSDB) sendo apontado como possível candidato.

Por outro lado, parte dos vereadores optou por não disputar cargos eletivos neste ciclo, entre eles Wanoel Martins (PSD), Dr Santana (PRD), Júnior Queiroz (PSD), Macário Barros (União Brasil), Adriano Gomes (Avante), Thiago Tezzari (PSDB), Gedeão Negreiros (PSDB), Edmilson Dourado (União Brasil) e Pastor Bruno Luciano (PL).

A distribuição partidária evidencia maior presença de siglas como Avante e Republicanos na disputa estadual, enquanto partidos como PSD, União Brasil, PL e Novo também apresentam nomes competitivos no cenário eleitoral.

Com a definição das filiações e pré-candidaturas, Porto Velho se consolida como um dos principais polos políticos de Rondônia para 2026, com expectativa de disputa acirrada e forte movimentação entre os atuais vereadores na busca por cargos de maior abrangência.