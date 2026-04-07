Em Chupinguaia, casa é invadida e furtada enquanto morador passava final de semana em Vilhena

Um morador do município de Chupinguaia teve sua residência invadida e furtada durante o último final de semana.

O crime foi percebido na manhã de segunda-feira, 6 de abril, quando o proprietário retornou de uma viagem a Vilhena e encontrou o imóvel violado.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima havia se ausentado na sexta-feira, dia 3. Ao chegar em casa, notou que a porta dos fundos estava aberta e apresentava sinais de arrombamento.

No interior do imóvel, constatou-se a falta de documentos pessoais, cartões bancários e diversos itens de alimentação que estavam armazenados na dispensa.

PREVENÇÃO DE DANOS

Imediatamente após identificar o furto, a vítima entrou em contato com as instituições financeiras para realizar o bloqueio dos cartões, visando impedir transações fraudulentas por parte dos criminosos.

Apesar do prejuízo material e da perda dos documentos, o morador não soube indicar possíveis suspeitos da ação.

REGISTRO E ORIENTAÇÃO

A Polícia Militar foi acionada, realizou o levantamento das informações e formalizou o registro da ocorrência.

A guarnição orientou a vítima sobre os procedimentos legais necessários e a importância de monitorar qualquer movimentação suspeita com seus dados pessoais.

O caso foi encaminhado para as autoridades competentes para investigação.

** “Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”