Na noite de segunda-feira, 6 de abril, uma ocorrência de disparo de arma de fogo mobilizou a Polícia Militar na Rua Antônio Extekoetter, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Um homem foi socorrido após atingir a própria coxa direita com um disparo acidental de uma arma artesanal.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito chegou à residência apresentando comportamento agressivo, alucinações e visível estado de alteração psicomotora, possivelmente devido ao uso de entorpecentes.

Ao se dirigir à área da lavanderia, nos fundos do imóvel, ouviu-se o estampido. Temendo pela segurança da família, que inclui idosos, uma criança e uma pessoa com necessidades especiais, o irmão do autor conseguiu desarmá-lo antes da chegada da polícia.

APREENSÃO E VARREDURA

A arma utilizada, uma garrucha artesanal calibre .22, foi retirada da casa por terceiros e escondida em um terreno baldio nas proximidades, para evitar que o homem voltasse a utilizá-la.

Após diligências, os militares localizaram o armamento na Rua Horta. Durante as buscas no interior da residência, a guarnição encontrou um invólucro de crack no banheiro, além de três munições intactas de calibre .22 e uma balança de precisão escondidas em um móvel na área externa.

AMEAÇAS E PRISÃO

De acordo com o registro policial, o autor, que já possui histórico criminal, passou a proferir ameaças contra o próprio irmão por ter acionado as autoridades. Devido ao ferimento, ele foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional.

Diante do flagrante de posse de arma e entorpecentes, os militares deram voz de prisão ao suspeito ainda na unidade hospitalar.

No entanto, devido à necessidade de um procedimento cirúrgico para a retirada do projétil, ele permaneceu internado sob custódia, devendo ser apresentado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) assim que receber alta médica.

** “Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”