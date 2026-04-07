Mulher é socorrida pelo Corpo de Bombeiros após ingerir vários medicamentos controlados em Vilhena

Na tarde de segunda-feira, 6 de abril, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro a uma mulher em uma residência de Vilhena.

A vítima foi encaminhada à Unidade de Emergência do Hospital Regional após o consumo excessivo de medicamentos controlados.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o alerta foi dado por uma amiga da moradora.

Ao estranhar a ausência da mulher em um compromisso combinado, a amiga foi até a residência e a encontrou em estado de debilidade, desorientada e apresentando forte mal-estar. No local, foram encontradas embalagens de medicamentos vazias.

O ATENDIMENTO

Os socorristas realizaram os procedimentos de primeiros socorros ainda no imóvel e garantiram o transporte rápido até o hospital.

Segundo informações, a ingestão dos comprimidos comprometeu a consciência da vítima, que precisou passar por protocolos de estabilização e desintoxicação pela equipe médica de plantão.

A Polícia Militar compareceu à unidade de saúde para coletar informações sobre a dinâmica dos fatos e formalizar o registro da ocorrência.

CANAIS DE APOIO

A reportagem ressalta que, em momentos de crise ou sofrimento emocional, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio gratuito e sigiloso 24 horas por dia através do telefone 188. Além disso, o município oferece suporte especializado por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).