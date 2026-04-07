Passageiro cai em golpe, empresta celular para “emergência” e criminoso foge em Vilhena

Um passageiro que aguardava embarque na estação rodoviária de Vilhena foi vítima de um golpe na noite de segunda-feira, 6 de abril.

O criminoso utilizou uma estratégia de persuasão para induzir a vítima ao erro e subtrair seu aparelho celular no pátio do terminal.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que foi abordada por um homem que, agindo de forma cordial, solicitou o telefone emprestado sob o pretexto de realizar uma ligação urgente para a própria mãe.

Aproveitando-se do gesto de solidariedade e de um momento de distração do proprietário, o suspeito fugiu rapidamente do local com o smartphone em mãos.

CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO

De acordo com o registro policial, o autor do crime possui tatuagens visíveis no lado esquerdo do pescoço e na região da panturrilha esquerda.

No momento da ação, ele trajava camiseta preta, bermuda jeans escura e boné cinza. A conduta, baseada no uso de meio fraudulento para obter vantagem ilícita, amolda-se, em tese, ao crime de estelionato.

DILIGÊNCIAS

A Polícia Militar realizou patrulhamento intensivo em toda a região central e nas imediações da rodoviária com o objetivo de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado até o fechamento da ocorrência.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que as autoridades possam investigar o paradeiro do autor e tentar recuperar o aparelho.

** “Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”