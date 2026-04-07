SEXTA: Festa do Laço Comprido reúne competidores e tradição cultural em Chupinguaia

O município de Chupinguaia, conhecido como a “Cidade do Boi Gordo”, recebe entre os dias 10 A 12 de abril de 2026 a 14ª edição da tradicional Festa de Laço Comprido, um dos eventos mais aguardados do calendário rural do sul de Rondônia. A programação reúne competidores de diferentes níveis e promete três dias de disputas, integração entre laçadores e premiações expressivas.

A abertura do evento acontece na sexta-feira (10), a partir das 8h, com a realização da Taça Cidade. Nesta primeira etapa, competidores das categorias profissional, semi-profissional e amador participam das provas com inscrição de R$ 1 mil. Ainda na sexta-feira, também estão previstas as disputas em duplas, com premiação de R$ 4 mil para cada categoria. Cada equipe poderá competir com até cinco duplas, desde que com parceiros diferentes dentro da mesma categoria.

O SÁBADO concentra uma das etapas mais aguardadas da programação, com provas que devem reunir grande número de competidores e público. Entre as disputas previstas estão as provas de laço em equipe, com premiação dividida nas categorias Ouro (R$ 4 mil), Prata (R$ 3 mil) e Bronze (R$ 2 mil).

Nas disputas individuais inseridas dentro da competição por equipes, os laçadores são divididos por força. Na Força A, com cinco e seis bois, a premiação é de R$ 3 mil para o primeiro lugar e R$ 1 mil para o segundo. Na Força B, com três e quatro bois, os prêmios são de R$ 2 mil e R$ 1 mil. Já na Força C, com um e dois bois, a premiação será de R$ 1 mil para o vencedor e R$ 500 para o segundo colocado.

Outro destaque da programação é o Duelo Rei do Chupinguaia, que oferece premiação de R$ 5 mil nas categorias profissional e semi-profissional, ambas com sistema de duas vidas, além da categoria amador, que contará com três vidas. A organização informa que a premiação será garantida caso haja participação mínima de 60 laçadores.

A festa também contempla categorias especiais com inscrição de R$ 500, como Patrão, Pai e Filho, Guri e Prenda, incentivando a participação de diferentes perfis de competidores e fortalecendo a tradição do esporte.

Entre os atrativos adicionais está a Laçada Extra, com inscrição de R$ 600, que inclui premiações específicas e o sorteio de uma motocicleta modelo Fan 160 ano 2025. Nesta modalidade, os últimos classificados das categorias semi-profissional e amador receberão R$ 1 mil, enquanto a disputa seguirá com sistema de vidas: duas para profissionais, três para semi-profissionais e quatro para amadores.

A organização destaca que haverá obrigatoriedade de exames sanitários dos animais e acompanhamento dos órgãos competentes. A programação poderá sofrer ajustes conforme necessidade da comissão organizadora.

Além das competições, a Festa de Laço Comprido reforça a tradição cultural da região, promovendo integração entre competidores, produtores rurais e a comunidade. O evento é considerado um dos mais importantes do segmento no sul de Rondônia e deve movimentar o município de Chupinguaia durante os três dias de programação.