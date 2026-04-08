AGROCOM: feira de negócios inicia nesta quinta-feira e terá famoso biólogo como um dos palestrantes em Cerejeiras

O município de Cerejeiras, na região sul de Rondônia, será palco da AGROCOM (Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família), que inicia nesta quinta-feira, 9, e vai até domingo, 12 de abril.

Em sua 3ª edição, a feira já ocupa lugar de destaque no desenvolvimento econômico como uma das melhores da região norte, considerada vitrine de oportunidades e conexões para empreendedores de Rondônia.

Mais de 200 expositores estão confirmados, através da Feira Multissetorial que se destaca como um espaço estratégico, com cerca de 60 empreendedores.

A feira reúne negócios de agroindústria, artesanato, prestação de serviços e varejo. Empreendedores de diferentes municípios do estado participam, transformando o evento em um ponto de encontro de experiências, produtos e soluções que refletem a força do interior de Rondônia.

Entre os destaques da programação estão as participações de Roberto Rodrigues e Richard Rasmussen, nomes de relevância nacional que agregam conhecimento e ampliam o alcance do evento. A entrada é gratuita.

RICHARD RASMUSSEN

Richard Rasmussen é o famoso biólogo, professor e apresentador de TV conhecido pelo quadro “Selvagem ao Extremo”. O programa foi exibido na TV Record, dentro do “Domingo Espetacular”.

Depois Richard foi para o SBT, onde estrelou um programa de uma hora chamado “Aventura Selvagem”.

A palestra de Richard, na Agrocom, acontecerá a partir das 15h de sábado, 11, e terá como tema “Qual é o maior desafio do Agro hoje”