CEREJEIRAS: pré-candidato a deputado federal, Natan Donadon destaca AGROCOM como plataforma de oportunidades e desenvolvimento e parabeniza diretoria

“A AGROCOM é uma vitrine de oportunidades de negócios que promove o desenvolvimento econômico local e da região do Cone Sul”.

Com essas palavras, o ex-deputado federal Natan Donadon, um dos maiores incentivadores do agronegócio em Rondônia, destacou a importância da realização da 3ª edição da AGROCOM (Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família).

A feira terá início nesta quinta-feira, 9, e vai até domingo, 12 de abril, no município de Cerejeiras.

Natan Donadon, que esteve presente nas edições anteriores, confirmou sua participação na abertura desta importante feira regional.

Como pré-candidato a deputado federal, ele reforçou a relevância do evento para a região, que deve reunir mais de 200 expositores, oferecendo uma programação diversificada, com palestras e outras atividades voltadas ao fortalecimento do setor produtivo. “Cerejeiras se transforma em um polo de negócios, inovação e troca de experiências, ocupando uma posição de destaque no cenário da região Norte do país”, afirmou.

Ele também parabenizou a diretoria da AGROCOM, composta por Marcelo Vendrusculo (presidente), Jair Gollo (vice-presidente), Jair de Oliveira Ferro (tesoureiro), Anderson Munhoz (vice-tesoureiro), Mário Mendes (diretor jurídico) e Leiliane Oliveira (diretora de Marketing). “Em nome deles, parabenizo todos os envolvidos nesta relevante feira do setor agropecuário”, concluiu.

Durante sua atuação como deputado federal, Natan Donadon foi fundamental na conquista de investimentos importantes para Rondônia, especialmente na região do Cone Sul, que se transformou em um verdadeiro polo de obras graças à sua habilidade política na captação de recursos federais.