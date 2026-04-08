Homem é preso após furtar e consumir cervejas em conveniência no centro de Vilhena

Um homem foi preso no final da tarde de terça-feira, 7 de abril, após praticar um furto em uma conveniência localizada na Avenida Major Amarante, na região central de Vilhena.

O indivíduo foi flagrado consumindo bebidas alcoólicas que haviam sido retiradas do estabelecimento sem o devido pagamento.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma funcionária do local relatou que o homem retirou quatro unidades de cerveja de um freezer sem autorização.

Ele se acomodou nas proximidades e passou a consumir os produtos. Ao ser questionado sobre o pagamento, o suspeito respondeu de forma agressiva que não quitaria o valor consumido.

CONFISSÃO E PRISÃO

A Polícia Militar, por meio da guarnição da Rádio Patrulha, foi acionada e realizou a abordagem direta ao envolvido.

De forma espontânea, o homem confirmou ter retirado as bebidas sem que a atendente percebesse e declarou que não possuía recursos financeiros para arcar com o custo dos itens.

Diante da confissão e da materialidade do fato, os militares deram voz de prisão ao indivíduo.

Ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis pela Polícia Civil.