Homem é preso após furtar supermercado pela 2ª vez no mesmo dia em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante no final da tarde de terça-feira, 7 de abril, após cometer furtos sucessivos em um supermercado localizado na Avenida Celso Mazutti, em Vilhena.

O suspeito foi interceptado pela equipe de segurança do estabelecimento antes de conseguir deixar o local com os produtos.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o indivíduo já havia comparecido ao comércio durante o período da manhã, ocasião em que subtraiu duas unidades de azeite.

A ação foi confirmada posteriormente através das câmeras do sistema interno de monitoramento.

REINCIDÊNCIA NO MESMO DIA

Por volta das 17h, o homem retornou ao supermercado e passou a circular pelos corredores. Ao chegar à seção de higiene pessoal, ele retirou um frasco de shampoo e um de condicionador das prateleiras.

Para tentar burlar a vigilância, o suspeito deslocou-se até uma área de menor movimento e escondeu os itens dentro da calça.

FLAGRANTE E CONDUÇÃO

A movimentação foi percebida pelos funcionários, que realizaram a abordagem ainda nas dependências do mercado e recuperaram os objetos.

A Polícia Militar foi acionada e, após verificar as imagens que comprovavam o delito, deu voz de prisão ao envolvido.

O homem foi conduzido, juntamente com a mercadoria recuperada, à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e os procedimentos legais cabíveis.