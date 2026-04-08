Mulher desaparecida há 40 dias é encontrada em galpão abandonado após relatos de criança

Uma história que começou com relatos infantis terminou no resgate de uma mulher que estava desaparecida há cerca de 40 dias em Vilhena.

Andreia Rodrigues da Silva, de 47 anos, que havia sumido no final de fevereiro após sair de sua residência no bairro BNH, foi localizada nesta terça-feira, 7 de abril, em uma propriedade com galpões abandonados no bairro Vila Operária.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a localização ocorreu graças à persistência de uma criança de 4 anos. A família, que se mudou recentemente para o local, ouvia a menina relatar que uma mulher aparecia perto de uma pia pedindo água.

De início, os pais acreditaram tratar-se de imaginação infantil. No entanto, após a criança repetir o relato, o pai conseguiu visualizar a mulher e a reconheceu como a pessoa que estava desaparecida e cuja imagem havia sido amplamente divulgada pela imprensa.

O RESGATE

Andreia foi encontrada em estado de confusão mental e visivelmente debilitada. Ao ser avistada pelo morador, ela pediu socorro, sendo imediatamente colocada em um veículo particular e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A equipe médica de plantão informou que, embora estivesse bastante magra e desorientada, a mulher não apresentava lesões aparentes ou sinais de intoxicação por entorpecentes.

No entanto, devido ao seu estado de saúde debilitado e à dificuldade em relatar o que aconteceu durante o período em que esteve sumida, ela permaneceu sob cuidados médicos.

HISTÓRICO

De acordo com familiares, Andreia faz uso de medicação controlada e possui um histórico de problemas de saúde. Ela estava sendo procurada desde o dia 27 de fevereiro, quando saiu de casa sem deixar pistas.

O caso, que já estava sob investigação da Polícia Civil, agora segue para os procedimentos de baixa no registro de desaparecimento e acompanhamento assistencial à vítima.