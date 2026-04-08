VILHENA: iPhone 16 Pro Max é recuperado pela PM no Jardim Eldorado após ser rastreado em tempo real

Na noite de terça-feira, 7 de abril, uma ação precisa da Polícia Militar resultou na recuperação de um aparelho celular de última geração no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

O proprietário do smartphone, modelo iPhone 16 Pro Max, conseguiu localizar o objeto através do sistema de rastreamento remoto e solicitou apoio policial.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático pelo bairro 5º BEC quando foi abordada pela vítima.

O homem relatou que o aparelho havia sido subtraído de forma dolosa durante a tarde e que o sinal de localização acabara de ser restabelecido, indicando um endereço específico na Rua 57.

LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO

Os militares deslocaram-se imediatamente até o ponto indicado pelo GPS, onde foram recebidos pelos moradores da residência. Após autorização para a entrada, os policiais localizaram o smartphone sobre uma mesa na cozinha. A vítima, que acompanhou a diligência, reconheceu o objeto de imediato como sendo de sua propriedade.

Ao serem questionados sobre a procedência do celular, os moradores alegaram que o aparelho pertencia a um conhecido, que o teria deixado na casa sem o conhecimento deles. No entanto, os suspeitos preferiram manter o silêncio ao serem indagados sobre o paradeiro dessa terceira pessoa.

PROVIDÊNCIAS

De acordo com o registro policial, um dos envolvidos já possui histórico por práticas criminosas reiteradas. Diante dos fatos e da evidência de ilícito no local, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso foi apresentado à autoridade judiciária para as medidas cabíveis e o aparelho foi apreendido para posterior restituição ao legítimo dono.