Vítima rastreia iPhone furtado e ajuda PM a recuperar motoneta em Vilhena

A Polícia Militar recuperou, na terça-feira, 7 de abril, uma motoneta Honda Biz, um iPhone e outros pertences que haviam sido subtraídos de um homem no final de março.

A recuperação dos objetos foi possível após a própria vítima conseguir rastrear o sinal de seu aparelho celular, que indicava um endereço na Travessa Primavera, no bairro Belém, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição deslocou-se com a vítima até o local indicado pelo GPS.

Ao acionar o alerta sonoro de rastreamento, os policiais ouviram o aparelho tocando dentro de uma casa. Após entrarem no imóvel, localizaram o smartphone escondido debaixo de um freezer na cozinha.

CONFISSÃO E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO

Durante a diligência, dois irmãos foram abordados. Um deles confessou ter adquirido o iPhone por R$ 100,00 e revelou detalhes sobre o ocorrido na data do crime.

Segundo o relato, ele estava na companhia de outros dois indivíduos que teriam se aproveitado de um momento de vulnerabilidade da vítima, caída na via pública, para subtrair a motoneta e os objetos pessoais.

O suspeito indicou aos militares onde o veículo estava escondido. A guarnição seguiu até uma área de mata próxima ao bairro Alvorada, onde a motoneta foi encontrada.

Na sequência, os policiais foram até a residência dos envolvidos, onde localizaram o capacete da vítima e uma porção de substância análoga à maconha.

PROVIDÊNCIAS

Diante das evidências e da posse de objetos roubados, os dois homens foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A motoneta, o iPhone e o capacete foram recuperados para serem restituídos ao proprietário.

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que deve investigar a participação de outros dois indivíduos citados no depoimento, conhecidos apenas por apelidos.