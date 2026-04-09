Aldeia Tubarão promove programação especial em comemoração ao “Dia dos Povos Indígenas” em Chupinguaia

A Aldeia Gleba Tubarão, localizada no município de Chupinguaia, realizará nos dias 18 e 19 de abril uma programação especial em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas. O evento reunirá atividades culturais, esportivas e tradicionais, com participação da comunidade indígena e visitantes da região.

Entre as principais atrações está o Torneio de Futebol, que contará com disputas nas categorias masculina e feminina. Na categoria masculina, a premiação será de R$ 1.800 para o primeiro lugar, R$ 1 mil para o segundo e R$ 500 para o terceiro colocado. Já no feminino, o primeiro lugar receberá R$ 1.500, o segundo R$ 800 e o terceiro R$ 400.

A programação também inclui apresentações de práticas tradicionais indígenas, como luta de círculo, arco e flecha e cabo de guerra, atividades que reforçam os aspectos culturais e históricos dos povos originários.

Outro momento importante da programação será a Festa da Menina Moça, marcada para o dia 17 de abril, a partir das 17h, também na Aldeia Gleba Tubarão. A celebração é um ritual tradicional que marca a transição da infância para a juventude dentro da cultura indígena, reunindo familiares e membros da comunidade em um momento simbólico e cultural.

No sábado (18), a programação continua durante o dia com as atrações culturais e, à noite, haverá apresentação musical com o grupo Geração do Forró, a partir das 22h, proporcionando um momento de confraternização e entretenimento para os participantes.

Já no domingo (19), além das competições esportivas, o evento contará com praça de alimentação, churrasco, cachorro-quente e bebidas em geral para o público presente.

A organização do evento está sendo realizada por membros da própria comunidade, entre eles Samuel Sabanê e Luzeu Aikanã. A programação acontece na Aldeia Tubarão, em Chupinguaia, e deve reunir moradores da região, fortalecendo a valorização da cultura, tradição, esporte e união entre os povos indígenas e a sociedade local.