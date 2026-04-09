CEREJEIRAS: Assembleia Legislativa fortalece presença na Agrocom com programação técnica e espaço voltado ao público

A participação da Assembleia Legislativa (ALE) do Estado de Rondônia é um dos destaques da 3ª edição da Agrocom, realizada em Cerejeiras.

Com uma estrutura ampla, moderna e bem organizada, o Legislativo estadual leva ao evento uma proposta voltada à disseminação de conhecimento e à aproximação com a comunidade.

Por meio da Escola do Legislativo (Elero), o espaço foi preparado para sediar uma série de palestras ao longo dos quatro dias de feira, reunindo especialistas e temas relevantes para o agronegócio e para o desenvolvimento regional. A iniciativa amplia o alcance da Agrocom, que já se consolida como uma vitrine de oportunidades no Cone Sul.

A programação começou nesta quinta-feira (9) com a abertura oficial e a palestra de Roberto Rodrigues, que discutiu as perspectivas do agronegócio brasileiro. Já na sexta-feira (10), o público acompanha uma agenda diversificada, incluindo a palestra de Renan Ferreira e discussões técnicas promovidas pela Agrinvest, além da participação de Walter Luiz Heck, com foco no cooperativismo e seu impacto nas comunidades.

No sábado (11), a agenda segue com conteúdos voltados à produção rural e aos desafios do setor, com palestras de Ronaldo Oliveira, professor Túlio Jardim e Richard Rasmussen, que aborda os principais cenários e obstáculos do agro.

Mais do que um espaço institucional, o estande da Assembleia se transforma em um ambiente de aprendizado, troca de experiências e incentivo à qualificação, reunindo produtores, estudantes, empresários e visitantes.

A presença ativa na Agrocom evidencia o compromisso da Assembleia Legislativa em apoiar iniciativas que promovem o desenvolvimento do estado, especialmente por meio do fortalecimento do agronegócio e da valorização da educação como ferramenta de transformação.