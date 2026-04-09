CEREJEIRAS: presidente do Sicoob Credisul reforça protagonismo da Agrocom e projeta feira como uma das maiores da região

Principal patrocinador da Agrocom, o Sicoob Credisul tem papel fundamental no fortalecimento da feira, que chega à sua terceira edição em Cerejeiras consolidando crescimento e ampliando sua abrangência.

Para o presidente da cooperativa, Ivan Capra, o evento já ultrapassa os limites municipais e ganha destaque regional. “A Agrocom está se tornando uma grande feira. Hoje ela não é mais um evento só de Cerejeiras, ela abrange todo o Cone Sul e também o Vale do Guaporé. É uma feira que vem ganhando uma influência muito grande”, afirmou em entrevista ao Extra de Rondônia.

Segundo ele, a expectativa para esta edição é bastante positiva, impulsionada pelo bom desempenho da produção agrícola na região. “Temos uma região com alta produtividade e poucos problemas de inadimplência, diferente de outras regiões. Isso nos dá segurança para acreditar que será um grande sucesso, tanto em negócios quanto em participação”, destacou.

Capra também ressaltou que, mesmo com um cenário mais cauteloso no agronegócio, a cooperativa está preparada para atender os produtores. “Sabemos que o setor passa por um momento delicado e que os produtores estão mais cautelosos, mas temos todas as linhas de crédito e capacidade para atender qualquer demanda dos nossos cooperados”, explicou.

Ao comentar sobre a trajetória do Sicoob Credisul, o presidente destacou o crescimento da instituição ao longo dos anos. “O que construímos em mais de 25 anos é algo fantástico. Hoje estamos presentes em vários estados e nos tornamos uma das maiores cooperativas de crédito do país. É motivo de orgulho participar do desenvolvimento da nossa região”, concluiu.