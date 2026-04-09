Dívida de pensão alimentícia em Cacoal leva homem para cadeia em Vilhena

Um homem foi preso no final da tarde de quarta-feira, 8 de abril, em Vilhena, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cacoal.

A ordem judicial é decorrente de débitos relativos à pensão alimentícia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar recebeu informações sobre o paradeiro do indivíduo e deslocou uma guarnição da Rádio Patrulha até a conveniência de um posto de combustíveis, na Avenida Jô Sato (BR-174).

No local, o homem foi encontrado sentado à mesa consumindo bebidas alcoólicas na companhia de uma mulher.

RESISTÊNCIA E PRISÃO

Ao ser informado sobre o mandado de prisão em aberto, o abordado contestou a medida, afirmando que não possuía dívidas pendentes. Durante a voz de prisão, o homem ofereceu resistência, recusando-se a acompanhar os militares e a entregar seus pertences à acompanhante.

Devido ao comportamento agressivo e para garantir a segurança da equipe, os policiais precisaram utilizar algemas para contê-lo. O conduzido já apresentava alguns arranhões no pescoço que, segundo ele mesmo relatou, teriam ocorrido no dia anterior à abordagem.

ENCAMINHAMENTO

O homem foi levado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e, em seguida, submetido ao exame de corpo de delito.

Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado à unidade prisional de regime semiaberto de Vilhena, onde permanece à disposição da Justiça.