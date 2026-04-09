Drogas em fossa e arma furtada: polícia fecha comércio e prende quatro pessoas no Jardim Eldorado em Vilhena

Uma operação policial mobilizou quatro equipes da Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira, 9 de abril, em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A ação resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de uma arma de fogo furtada, além de diversas porções de entorpecentes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a PM recebeu inúmeras denúncias via 190 sobre som excessivo, algazarra e tráfico de drogas no local.

Durante a madrugada, os proprietários chegaram a ser orientados a encerrar as atividades, mas desobedeceram à determinação legal e continuaram com o atendimento, o que motivou a intervenção das guarnições por volta das 06h.

FLAGRANTE DE ARMA E DROGAS

Durante a revista nas dezesseis pessoas presentes no ambiente, os policiais encontraram com um homem de 27 anos uma pistola Glock 9mm, de cor marrom, carregada com 16 munições intactas.

Após consulta ao sistema, constatou-se que a arma era produto de furto. Com uma mulher de 28 anos, foram localizados invólucros de cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie.

A perícia técnica foi acionada para comparecer ao local após os militares flagrarem o momento em que frequentadores tentaram se desfazer de drogas jogando-as pelo cano de respiro de uma fossa.

No chão do estabelecimento, foram encontrados diversos vestígios de entorpecentes já consumidos.

IRREGULARIDADES E PRISÕES

Os proprietários do local admitiram aos policiais que não possuem alvará de funcionamento e confirmaram que ignoraram a ordem anterior de encerramento do som alto.

Diante das evidências de tráfico de drogas, receptação de arma de fogo e perturbação do sossego, os responsáveis e os detidos com materiais ilícitos receberam voz de prisão.

Todos os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a arma, as munições e as drogas apreendidas, para a formalização do flagrante e as providências da Polícia Civil.