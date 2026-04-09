Estelionatários usam foto de advogada no WhatsApp para aplicar golpe em cliente em Cabixi

Uma moradora de Cabixi procurou a Polícia Militar nesta quinta-feira, 9 de abril, para denunciar que foi vítima de um crime de estelionato e fraude eletrônica.

Os criminosos utilizaram a fotografia da advogada da vítima para ganhar a confiança e subtrair valores de sua conta bancária.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima passou a receber mensagens de um número desconhecido no final de fevereiro.

O golpista, passando-se pela advogada da mulher, afirmou que uma ação judicial havia sido julgada procedente e que ela teria valores a receber. Para “agilizar” o processo, o criminoso solicitou uma foto do cartão bancário da cliente.

O GOLPE

Acreditando na veracidade das informações, a vítima enviou a imagem solicitada. A fraude só foi descoberta quando o esposo da mulher entrou em contato direto com a verdadeira advogada, que prontamente negou o envio das mensagens e alertou sobre a tentativa de golpe.

A advogada auxiliou a cliente a entrar em contato com a instituição financeira para solicitar o bloqueio imediato do cartão e de qualquer transação. No entanto, mesmo com o pedido de segurança, a vítima constatou que R$ 1 mil já haviam sido transferidos indevidamente de sua conta, que possuía um saldo total de R$ 2 mil.

INVESTIGAÇÃO

O boletim de ocorrência foi registrado para que as autoridades possam investigar o rastro digital deixado pelos criminosos.

A polícia alerta para que a população nunca envie fotos de cartões, senhas ou códigos de segurança por aplicativos de mensagens, reforçando a necessidade de confirmar informações pessoalmente ou por chamadas de voz com profissionais conhecidos.