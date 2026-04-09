Funcionário reage assalto e impede roubo em sorveteria no centro de Vilhena

Uma tentativa de roubo foi registrada na tarde de terça-feira, 7 de abril, em uma sorveteria localizada na Avenida Major Amarante, na região central de Vilhena.

O criminoso tentou levar o dinheiro do caixa, mas acabou fugindo sem levar nada após ser confrontado por um funcionário do estabelecimento.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava em seu posto de trabalho quando foi surpreendida pelo homem, que anunciou o assalto de forma agressiva.

No intuito de impedir o crime, o funcionário entrou em luta corporal com o suspeito. Ao perceber que seria contido, o assaltante se desvencilhou e fugiu em rumo ignorado.

DILIGÊNCIAS E IMAGENS

Durante o embate, o montante que o criminoso pretendia levar foi abandonado no local. A Polícia Militar, por meio da guarnição da Rádio Patrulha, realizou diligências por diversas ruas do centro e bairros adjacentes, mas o autor do crime não foi localizado até o fechamento desta ocorrência.

Todo o sistema de monitoramento de vídeo do comércio registrou a dinâmica da tentativa de assalto e as imagens já foram entregues às autoridades.

O material deve auxiliar a Polícia Civil na identificação do suspeito. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).