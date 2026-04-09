Homem é preso com mais de 900 gramas de drogas escondidas em eletrodomésticos em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira, 8 de abril, em Vilhena.

A ação teve início durante um patrulhamento ostensivo da Polícia Militar pela Avenida Paraná, onde os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita parado no pátio de um posto de combustíveis, ao lado de uma motoneta Honda Biz.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o homem demonstrou nervosismo acentuado ao notar a presença da viatura, mantendo o olhar fixo nos policiais enquanto falava ao celular.

Durante a abordagem, ele confessou espontaneamente que transportava entorpecentes no compartimento de carga do veículo, onde foi encontrada uma sacola com maconha.

BUSCA RESIDENCIAL

Após a confirmação inicial, o suspeito autorizou a entrada da guarnição em sua residência, localizada na Rua 824, no bairro Alto Alegre. No imóvel, os militares realizaram uma busca minuciosa e encontraram diversas porções de drogas ocultadas estrategicamente em pontos como o interior do fogão, na geladeira e em armários de cozinha.

Além dos entorpecentes, a polícia apreendeu uma balança de precisão e materiais utilizados para o fracionamento e embalagem das substâncias, como rolos de plástico filme.

APREENSÃO E PESAGEM

Após a condução do envolvido e dos materiais para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), foi realizada a pesagem oficial das substâncias, totalizando: 564 gramas de cocaína divididas em duas porções e 344 gramas de maconha.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos de praxe. A motoneta utilizada por ele também foi recolhida.