Motociclista é socorrido após colisão em cruzamento no centro de Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde de quarta-feira, 8 de abril, no cruzamento da Rua Presidente Médici com a Avenida Beira Rio, em Vilhena.

A colisão resultou em ferimentos no motociclista, que precisou de atendimento médico hospitalar.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de um VW Polo seguia pela Rua Presidente Médici sentido BR-364 e, ao chegar no cruzamento, afirmou ter realizado a parada obrigatória.

Ao avançar para cruzar a via, acabou colidindo transversalmente com uma Honda CG 160 Fan que trafegava pela preferencial. O motorista relatou aos policiais que um arbusto na calçada pode ter atrapalhado sua visão.

DINÂMICA E SOCORRO

O motociclista, que seguia sentido bairro 5º BEC, relatou que não teve tempo de frear devido à manobra repentina do automóvel. No momento do sinistro, a pista estava molhada devido à chuva, fator que pode ter influenciado na dinâmica do impacto.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada, realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima ao Hospital Regional de Vilhena (HRV).

DANOS E LIBERAÇÃO

O automóvel teve danos no para-choque e paralama dianteiro, enquanto a motocicleta sofreu avarias no tanque, pedais e retrovisores.

Após os trabalhos da Polícia Militar, o carro foi liberado para o condutor e a motocicleta foi entregue aos familiares da vítima.