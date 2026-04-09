Mulher foragida por homicídio é presa em bar no bairro Cristo Rei em Vilhena

Uma mulher com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio (Artigo 121 do Código Penal) foi capturada pela Polícia Militar na noite de quarta-feira, 8 de abril, em Vilhena.

A prisão ocorreu em um estabelecimento comercial localizado na Rua Júlio Luís de Melo, no bairro Cristo Rei, após uma denúncia anônima.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição deslocou-se até o endereço informado e localizou a suspeita. Durante a abordagem, ela admitiu espontaneamente o crime cometido e confirmou que era considerada foragida da Justiça, pois havia deixado de realizar o comparecimento periódico exigido pelo Judiciário.

RESISTÊNCIA E EMBRIAGUEZ

Ao receber voz de prisão, a mulher passou a apresentar comportamento exaltado e investiu fisicamente contra os policiais. De acordo com o registro policial, a suspeita apresentava visíveis sinais de embriaguez e agiu com agressividade, sendo necessário o uso de força moderada e algemas para imobilizá-la e garantir a segurança de todos os presentes no local.

ENCAMINHAMENTO

Após ser contida, a mulher foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a formalização da ocorrência.

Na sequência, ela foi encaminhada ao sistema prisional feminino, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.