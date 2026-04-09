Objetos suspeitos são encontrados em terreno baldio após furto de motocicleta em empresa de Vilhena

A Polícia Militar localizou, na manhã de quarta-feira, 8 de abril, diversos objetos abandonados em um terreno baldio na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, em Vilhena.

O material foi encontrado em uma área de matagal nos fundos de uma empresa de grande porte, levantando suspeitas de que o local tenha sido utilizado como ponto de apoio por criminosos.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada via Central de Operações para averiguar a situação.

No local, os policiais constataram o abandono de uma bicicleta de cor preta, uma mochila, um moletom branco e retrovisores de motocicleta. Não havia suspeitos nas imediações no momento da chegada da equipe.

RELAÇÃO COM FURTO ANTERIOR

A localização dos objetos chamou a atenção das autoridades devido a uma coincidência geográfica: no dia anterior, uma motocicleta Honda CG Titan 150, de cor vermelha, foi furtada justamente nas dependências da empresa ao lado do terreno. A vítima já havia formalizado o registro do crime na delegacia.

INVESTIGAÇÃO

Diante da possibilidade de que as peças e vestígios encontrados pertençam ao veículo furtado ou tenham sido deixados pelos autores do crime, a Polícia Militar procedeu com a apreensão de todo o material.

Os itens foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para passar por perícia e auxiliar nas investigações da Polícia Civil.

O objetivo agora é identificar a autoria do furto e localizar o veículo subtraído.