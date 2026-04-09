Padrasto é preso após arrombar quarto e atacar enteada com faca e canivete em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta quinta-feira, 9 de abril, após protagonizar um ataque brutal contra sua enteada em uma residência em Vilhena.

A vítima, que estava ferida e trancada em um quarto, conseguiu acionar o socorro enquanto o agressor permanecia no imóvel.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição chegou ao local e precisou fazer uma incursão tática, pois havia o relato de que a vítima estava sangrando e sob risco iminente.

Ao entrarem na casa, os policiais encontraram o agressor em um dos cômodos, apresentando visível estado de alteração psicológica, agitação e fala comprometida. Ele desobedeceu às ordens de parada, sendo necessário o uso da força e de algemas para contê-lo.

O ATAQUE

A vítima foi encontrada em outro quarto, chorando intensamente e com diversos ferimentos. Após ser amparada, ela relatou que o padrasto chegou em casa embriagado e passou a golpear a porta de seu quarto.

Diante da recusa dela em abrir, o homem arrombou a porta com um chute e invadiu o local portando uma faca de cozinha.

De acordo com o depoimento, o agressor a arremessou ao chão e tentou despi-la à força. Para se defender, a jovem segurou a lâmina da faca com as mãos, sofrendo os primeiros cortes.

O homem então sacou um canivete do bolso e passou a desferir novos golpes, atingindo os braços e a região do tórax da vítima, enquanto proferia ofensas e palavrões.

SOCORRO E PRISÃO

Apesar do sangramento nas mãos e braços, a jovem informou aos militares que os cortes eram superficiais e recusou encaminhamento hospitalar imediato. No local, a polícia constatou marcas de sangue espalhadas pelo ambiente e a porta do quarto completamente danificada.

O agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Ele deve responder por crimes relacionados à violência doméstica, lesão corporal e tentativa de abuso. O caso segue agora sob os cuidados da Polícia Civil.