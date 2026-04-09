PM é acionada após alunos serem flagrados com cigarro eletrônico na Escola Álvares de Azevedo em Vilhena

A Polícia Militar, por meio da guarnição da Rádio Patrulha, foi acionada na tarde de quarta-feira, 8 de abril, para intervir em uma ocorrência no interior da Escola Estadual Álvares de Azevedo, na região central de Vilhena.

A direção do estabelecimento de ensino relatou que alunos estariam utilizando e compartilhando cigarros eletrônicos com outros estudantes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os envolvidos são alunos matriculados, porém não frequentes, que estariam perturbando o ambiente escolar.

Segundo o relato da direção, esses indivíduos frequentemente burlam o controle de acesso ao pular o muro da unidade para oferecer dispositivos conhecidos como “vape” a outros adolescentes.

APREENSÃO E ASPECTOS LEGAIS

Durante as diligências no interior da escola, os policiais localizaram os conduzidos em posse de um dispositivo eletrônico para fumar. O material foi apreendido pela guarnição.

As autoridades reforçam que, de acordo com a Resolução RDC nº 46/2009 da Anvisa, a comercialização, importação e propaganda desses itens são proibidas em território nacional.

Além disso, a entrega ou oferta de produtos que possam causar dependência a menores de idade pode configurar crime previsto no Artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

PROCEDIMENTOS

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada para que as medidas cabíveis sejam tomadas pela autoridade policial e pelos órgãos de proteção à criança e ao adolescente.