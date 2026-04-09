Prefeito, vice e presidente da Câmara destacam importância da Agrocom para desenvolvimento de Cerejeiras

A 3ª edição da Agrocom, realizada em Cerejeiras, vem consolidando o município como um dos principais polos do agronegócio no Cone Sul de Rondônia.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o prefeito Sinésio José de Souza disse que o evento representa um marco importante para o fortalecimento da economia local e a valorização do setor produtivo.

Segundo o prefeito, a feira tem crescido a cada edição e já supera as expectativas. “A Agrocom representa muito para Cerejeiras. Ela soma com o agro e também traz o comércio para dentro do evento, o que é fundamental. Essa parceria com a organização e com o Sebrae fortalece ainda mais o município”, destacou.

Sinesio ressaltou ainda que a feira se tornou uma vitrine da cidade. “É uma ótima propaganda da nossa região. O município está crescendo e a Agrocom contribui muito nesse processo”, afirmou.

O gestor também destacou o impacto econômico da feira, que reúne dezenas de expositores e movimenta diversos setores. “Hoje temos cerca de 60 expositores do comércio local dentro do espaço do Sebrae, o que demonstra a importância do evento para a economia”, pontuou.

Já o presidente da Câmara Municipal, Selso Lopes de Souza, reforçou ao Extra de Rondônia a união entre os poderes para fortalecer o evento. “A Agrocom é muito importante e conta com o apoio do município, da Câmara e do Sebrae. É uma parceria que fomenta o desenvolvimento e envolve diversos setores da economia”, disse.

Ele destacou ainda o papel da feira no estímulo aos negócios. “É um evento que movimenta muita gente, gera oportunidades e fortalece o agronegócio e o comércio local”, completou.

Ao final, ambos fizeram convite à população. “Convidamos toda a população para prestigiar esse grande evento”, disse o prefeito. “É uma oportunidade para conhecer, participar e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade”, concluiu o presidente da Câmara.