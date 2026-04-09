VÍDEO: pai faz apelo emocionante após desaparecimento de filho em Colorado; criança foi passar férias com mãe no Pará e não retornou na data prevista

Um vídeo que circula nas redes sociais tem mobilizado moradores de Colorado do Oeste e cidades vizinhas.

Nas imagens, o microempreendedor Gilvan Amaral da Silva faz um apelo desesperado por informações sobre o paradeiro do filho, Bryan Gilvan, de 10 anos, que está desaparecido desde janeiro deste ano.

De acordo com o relato do pai, o menino viajou para passar as férias com a mãe na cidade de Novo Progresso (PA), com autorização formal para retornar após o período de descanso. No entanto, na data prevista para a volta, a criança não foi entregue. A avó, que havia levado o menor até o estado vizinho, retornou a Rondônia sem o neto.

Diante do descumprimento do acordo, o caso passou a ser tratado na Justiça, que determinou a busca e apreensão da criança. Conforme o apurado pela reportagem, quando as autoridades e o Conselho Tutelar chegaram ao endereço da mãe para cumprir a ordem judicial, foram informados de que ela havia deixado a residência com o filho, sem informar o destino.

Desde então, Gilvan afirma não ter mais qualquer notícia do menino. No vídeo divulgado, ele relata o desespero diante da incerteza e pede a colaboração da população para localizar o filho, oferecendo inclusive uma recompensa para quem fornecer informações concretas que levem ao paradeiro da criança.

A mobilização ganhou força nas redes sociais, com centenas de compartilhamentos na tentativa de ampliar o alcance das informações.

O caso segue sob acompanhamento das autoridades e qualquer detalhe que possa ajudar na localização de Bryan pode ser repassado aos órgãos de segurança ou diretamente à família.

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