Barbeiro cria projeto de corte a preço popular para ampliar acesso ao serviço em Vilhena

O barbeiro Wagner Mendes Duarte, conhecido como “Waguinho Barbeiro”, atua na área há mais de dez anos e é o idealizador do Projeto Corte R$ 20, iniciativa que busca oferecer cortes de cabelo a preço acessível para a população.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Waguinho contou que a ideia surgiu após sua experiência profissional na Barbearia Altas Horas, empreendimento que, segundo ele, foi fundado em 2015 e acumulou anos de atuação no bairro. Após analisar o funcionamento do mercado de barbearias e a realidade econômica do país, decidiu criar um novo modelo de negócio com valor único para os serviços.

De acordo com o barbeiro, o projeto nasceu a partir da observação das dificuldades financeiras enfrentadas por parte da população. Ele explica que o aumento do custo de vida e a renda média de trabalhadores formais contribuíram para a decisão de oferecer um serviço com preço mais acessível.

“Estudando o cenário econômico, percebi que muitas pessoas estão sendo impactadas pela inflação. Entendi que não é necessário cobrar valores muito altos para conseguir trabalhar e sobreviver”, relatou.

O profissional acrescenta que recentemente foi adotado um sistema de agendamento, com o objetivo de distribuir melhor o fluxo de clientes ao longo da semana. Segundo ele, o atendimento é realizado por uma equipe de profissionais com experiência na área, treinados para manter um padrão de qualidade mesmo com o valor acessível. “O espaço foi estruturado para oferecer conforto aos clientes, com ambiente organizado e pensado para atender o público de forma ágil”, disse.

Ainda conforme o entrevistado, a iniciativa também busca contribuir para o bem-estar da população. “A proposta também tem relação com a autoestima das pessoas, permitindo que mais gente tenha acesso a cuidados pessoais mesmo em um cenário econômico desafiador”, destacou.

Para Wagner, o principal foco do projeto é atender moradores de bairros de menor renda e trabalhadores que buscam serviços mais acessíveis. “O objetivo é ajudar a classe de baixa renda e atender a comunidade do bairro, oferecendo um serviço acessível”, afirmou.

Na avaliação do barbeiro, a proposta busca conciliar preço popular, organização no atendimento e sustentabilidade do trabalho dos profissionais, ampliando o acesso ao serviço de barbearia para diferentes públicos.

A Barbearia do Vinte fica localizada na avenida Curitiba – 3268, JD. Primavera. Para mais informações entrar em contato com (69) 9 8403-8484. (Clique aqui para agendar)