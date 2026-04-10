CEREJEIRAS: AGROCOM recebe “Caravana do Agro Sustentável” e amplia debate sobre desafios do campo em RO

A 3ª edição da AGROCOM, em Cerejeiras, também se tornou palco de importantes discussões sobre o futuro do agronegócio em Rondônia com a chegada da “Caravana do Agro Sustentável”, organizada pela Aprosoja.

A mobilização percorreu o estado ao longo da semana e reuniu mais de 200 participantes em diferentes etapas, entre produtores, empresários e representantes de entidades.

O encerramento aconteceu durante a abertura da feira, consolidando um documento com propostas e reivindicações do setor.

Ao Extra de Rondônia, o presidente da Aprosoja, Adélio Barofaldi, afirmou que a caravana teve como principal objetivo mostrar a realidade do campo. “Estamos apresentando um diagnóstico completo do agronegócio em Rondônia, desde a produção de café, soja e carne até os entraves que ainda limitam o crescimento”, explicou.

Entre os principais pontos levantados estão problemas estruturais, como a situação das rodovias, especialmente a BR-364, além da falta de regularização fundiária. “Hoje, grande parte das propriedades ainda não tem documentação, o que gera insegurança para o produtor”, alertou.

Barofaldi também destacou que o agronegócio de Rondônia evoluiu rapidamente nos últimos anos, mas nem sempre acompanhado pelas políticas públicas. “O estado cresceu, se tornou relevante no cenário nacional, mas ainda enfrenta dificuldades que precisam ser resolvidas com urgência”, disse ao site.

Dentro desse contexto, ele reforçou o papel da Agrocom como espaço de integração e desenvolvimento. “A feira leva tecnologia, conhecimento e oportunidades para o produtor. É uma chance de contato direto com inovação e também de fortalecer o setor”, afirmou.

Além do aspecto comercial, a presença de estudantes e famílias também foi destacada como fator importante. “Quando o jovem participa, conhece a tecnologia e vê o potencial do campo, isso ajuda a formar uma nova geração no agro”, completou.

A expectativa é que as propostas apresentadas pela caravana sejam levadas ao debate político nas próximas semanas, contribuindo para avanços estruturais no setor produtivo de Rondônia.