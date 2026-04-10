CEREJEIRAS: AGROCOM tem expectativa de até R$ 200 milhões em negócios no Cone Sul, avaliam dirigentes

Teve início nesta quinta-feira (9), em Cerejeiras, a 3ª edição da Agrocom, feira que reúne produtores rurais, empresários e instituições ligadas ao agronegócio, consolidando-se como uma das principais vitrines do setor no Cone Sul de Rondônia.

O presidente da AGROCOM, Marcelo Vendruscolo, destacou que a expectativa para esta edição é positiva, principalmente pelo crescimento do evento ao longo dos últimos anos.

“Estamos com uma expectativa muito grande, porque não temos nada dessa modalidade na região. A intenção da Agrocom é gerar negócios e mostrar para a população como funciona uma propriedade agrícola”, afirmou ao Extra de Rondônia.

Segundo ele, a feira também cumpre o papel de aproximar a sociedade do campo. “A Agrocom serve para desmistificar a imagem do produtor rural. O produtor é quem preserva, quem produz alimento e quem contribui diretamente com a economia”, ressaltou.

Já o vice-presidente da entidade e presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Cerejeiras, Jair Ferro, enfatizou a evolução do evento desde a sua criação. “É uma feira que, mesmo na terceira edição, já nasceu grande. A cada ano ela vem superando as expectativas, tanto em público quanto em participação de empresas”, destacou.

De acordo com Jair, o crescimento é evidente nos números. “Saímos de pouco mais de 70 empresas na primeira edição para mais de 200 expositores neste ano, o que mostra a credibilidade e a confiança no evento”, pontuou.

A feira reúne diversos segmentos, incluindo tecnologia agrícola, comércio e serviços, além da presença de instituições financeiras que oferecem condições especiais aos produtores.

A programação segue até o dia 12 de abril, com entrada gratuita e atividades voltadas ao público em geral e profissionais do setor.