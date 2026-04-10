CEREJEIRAS: secretário Luiz Paulo destaca crescimento da AGROCOM e comenta cenário político em RO

A abertura da 3ª edição da AGROCOM, em Cerejeiras, contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, que destacou o crescimento da feira e a importância do evento para o fortalecimento do agronegócio em Rondônia.

Durante entrevista ao Extra de Rondônia, o secretário ressaltou a evolução da Agrocom ao longo das edições. Segundo ele, o evento já demonstra maturidade e consolidação no cenário regional.

“É possível perceber claramente o quanto a Agrocom cresceu. Já na terceira edição, vemos uma feira bem organizada, com grande participação e que tende a crescer ainda mais nos próximos anos”, afirmou.

Luiz Paulo também parabenizou os organizadores e destacou o papel da feira como vitrine do potencial produtivo do Cone Sul. Representando o governador do Estado, ele reforçou o reconhecimento do governo à iniciativa.

“Quero parabenizar todos os envolvidos na organização. É um evento que fortalece o setor produtivo e mostra a força da nossa região”, pontuou.

APOIO AO PRODUTOR RURAL

Ao falar sobre as ações da Secretaria de Agricultura, o secretário destacou que o governo estadual segue com investimentos voltados ao fortalecimento do campo, com entrega de maquinários, assistência técnica e apoio direto aos produtores.

“Temos trabalhado para atender tanto prefeituras quanto associações, levando equipamentos, assistência e políticas públicas que chegam diretamente ao produtor rural”, explicou ao Extra de Rondônia.

Segundo ele, os recursos chegam por diferentes caminhos, incluindo programas estaduais e emendas parlamentares, garantindo que os benefícios alcancem diversas regiões.

PERMANÊNCIA NA SECRETARIA

Questionado sobre o cenário político e a possibilidade de disputar um cargo eletivo, Luiz Paulo afirmou que optou por permanecer à frente da pasta, priorizando o compromisso com a gestão estadual. “Recebi convites e manifestações de apoio, o que me deixou muito honrado. Mas entendo que este é o momento de continuar contribuindo com o trabalho que vem sendo desenvolvido na Secretaria”, disse.

O secretário destacou ainda que sua decisão está alinhada com o compromisso de seguir colaborando com o governo e com o desenvolvimento do setor agrícola no estado.