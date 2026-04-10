ESFAQUEAMENTO: advogada esclarece fatos envolvendo caminhoneiro que luta pela vida na UTI de Vilhena

Representando a família, a advogada Vivian Ueda encaminhou Nota ao Extra de Rondônia esclarecendo fatos envolvendo o caminhoneiro Josimar Mendes da Costa, 33 anos, vítima de esfaqueamento no domingo, 5 de abril, em Vilhena.

Josimar foi atingido com várias facadas em um posto de combustíveis e foi socorrido em estado crítico, lutando pela vida na UTI de Vilhena.

Após o fato, houve uma corrente de fé em orações pela recuperação de caminhoneiro no Hospital Regional (leia mais AQUI).

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NOTA À IMPRENSA

Na qualidade de advogada e representante legal da família de Josimar Mendes da Costa, vítima do grave episódio de esfaqueamento ocorrido no posto de gasolina Parada Grande, a advogada Vivian Ueda, vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:

Diante da circulação de matérias em sites e redes sociais que atribuem à vítima supostos comportamentos e condutas relacionadas ao ocorrido, a família informa que tais alegações não possuem qualquer respaldo em elementos oficiais e se baseiam em especulações absolutamente descredibilizadas.

O caso encontra-se em fase inicial de investigação, sendo conduzido pelas autoridades competentes, motivo pelo qual qualquer narrativa antecipada ou conclusão precipitada sobre os fatos não reflete a verdade apurada nos autos.

A família esclarece, de forma firme e categórica, que Josimar é caminhoneiro, trabalhador, pai de família, cidadão de bem, homem dedicado aos seus três filhos e à sua atividade profissional, sendo reconhecido por sua conduta honesta e pacífica.

Esclarece-se, também, que a presença da vítima no local dos fatos se deu exclusivamente em razão de seu trabalho de caminhoneiro, de modo que toda e qualquer informação divergente disso não passa de conjectura, devendo ser tratada com a devida cautela e responsabilidade.

Neste momento de extrema dor, a família encontra-se mobilizada e unida, acompanhando o estado de saúde de Josimar, que permanece internado em leito de UTI, lutando pela vida.

Diante disso, a família pede que este seja um momento de respeito, solidariedade e esperança, e convida a todos para que se unam em orações, pensamentos positivos e boas energias pela recuperação de Josimar.