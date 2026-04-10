Feira multissetorial do Sebrae amplia oportunidades para pequenos negócios dentro da AGROCOM; presidente comenta

Um dos espaços mais movimentados da 3ª Agrocom, em Cerejeiras, é a feira multissetorial do Sebrae, que reúne cerca de 60 expositores em um ambiente voltado ao fortalecimento do pequeno empreendedor.

O espaço destaca o potencial de microempresários, artesãos e prestadores de serviço, oferecendo ao público uma grande diversidade de produtos e serviços.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sebrae, a Prefeitura Municipal de Cerejeiras e conta com apoio da Câmara de Vereadores, consolidando-se como uma vitrine importante para quem busca visibilidade e oportunidades de negócio.

Durante o evento, visitantes podem encontrar desde produtos artesanais até soluções inovadoras em serviços, evidenciando o dinamismo do setor e a criatividade dos empreendedores da região.

O presidente do Sebrae, Darci Cerutti, destacou ao Extra de Rondônia a importância da iniciativa. “Estamos muito felizes e satisfeitos com mais essa oportunidade de mostrar o dinamismo e a capacidade do microempreendedor do Cone Sul e de todo o estado de Rondônia. Aqui eles podem apresentar seus produtos, seus serviços e trazer muitas novidades”, afirmou.

Ele também ressaltou a expectativa positiva para o evento. “A expectativa é que a feira seja um grande sucesso. Agradecemos a parceria da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e, principalmente, dos expositores que acreditaram nesse projeto”, completou.

Cerutti ainda fez um convite à população. “Convidamos todos os moradores do Cone Sul a visitarem a feira e prestigiarem a feira multissetorial. Vale muito a pena conhecer esse espaço”, finalizou.