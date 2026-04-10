PSD aposta em nominata forte com deputados e ex-prefeitos para conquistar até cinco cadeiras na ALE em RO

O Partido Social Democrático (PSD) em Rondônia, presidido pelo governador Marcos Rocha, já trabalha na formação de uma nominata considerada forte para a disputa das eleições estaduais.

Com nomes experientes e novas lideranças, a sigla projeta conquistar até cinco cadeiras na Assembleia Legislativa.

A composição reúne deputados em exercício, ex-prefeitos, vereadores e lideranças de diversas regiões do estado, o que amplia o alcance político do grupo e fortalece a estratégia eleitoral do partido.

De acordo com release da assessoria do partido encaminhado ao Extra de Rondônia, entre os principais nomes estão os deputados estaduais Laerte Gomes (Ji-Paraná), Cassio Gois de Freitas (Cacoal) e Eyder Brasil (Porto Velho), além de lideranças com atuação consolidada como o ex-deputado Jesuíno Boabaid e o vereador Everaldo Fogaça.

O release também afirma que a nominata também conta com representantes do interior e nomes ligados à gestão pública, como o ex-prefeito Professor Ribamar (Colorado do Oeste), a ex-prefeita Raissa Bento (Guajará-Mirim) e a vice-prefeita Francielle da Costa (Nova Brasilândia), reforçando a presença do partido em diferentes regiões.

Outro destaque é a presença de ex-secretários estaduais e lideranças técnicas, como o ex-secretário da EMATER Luciano Brandão, o ex-secretário de Segurança Coronel Felipe Vital e o ex-secretário da Saúde Coronel Jeferson Rocha, além de representantes do setor político e comunitário.

A lista ainda contempla vereadores, ex-vereadores e novas lideranças, como Lucas Maciel (Pimenta Bueno), Edimar Kapiche (Cacoal), Devair Rega (Espigão do Oeste) e Letícia Cristina Machado Batista (Porto Velho), entre outros nomes que buscam espaço na política estadual.

Nos bastidores, conforme o release, a avaliação é de que a diversidade de perfis e a capilaridade da nominata podem garantir competitividade ao PSD, que aposta na união do grupo e no fortalecimento das bases eleitorais para alcançar um resultado expressivo nas urnas.