Ao EXTRA, Acir Gurgacz fala de visita à AGROCOM e ratifica pré-candidatura ao Senado

Neste sábado (11), durante agenda na AGROCOM, em Cerejeiras, o pré-candidato ao Senado Acir Gurgacz (PDT) concedeu entrevista ao Extra de Rondônia abordando seu retorno ao cenário político, propostas para o desenvolvimento econômico e a organização partidária no estado de Rondônia.

RETORNO À POLÍTICA APÓS QUATRO ANOS

Ao comentar sua volta à política após quatro anos fora do Senado, Acir Gurgacz afirmou que o momento é de retomada e diálogo com a população.

Segundo ele, a recepção em diferentes municípios tem sido positiva. O pré-candidato destacou ainda a atuação anterior com obras distribuídas nos 52 municípios, com foco em setores como agricultura, infraestrutura, saúde e educação.

INDUSTRIALIZAÇÃO É PRIORIDADE

Durante a entrevista, Gurgacz enfatizou a necessidade de industrializar a produção agrícola de Rondônia. Ele destacou que o estado avançou na produção de grãos e agora precisa investir na transformação dessa matéria-prima para gerar mais emprego e renda.

Regiões como Cerejeiras, Corumbiara, Vilhena, Colorado do Oeste, Cabixi e Pimenteiras do Oeste foram citadas como estratégicas para a instalação de indústrias, especialmente nos setores de suinocultura e avicultura.

ORGANIZAÇÃO DO PDT NO ESTADO

Sobre o cenário político, o pré-candidato afirmou que o Partido Democrático Trabalhista (PDT) está estruturado em todo o estado, com pré-candidaturas sendo organizadas para os cargos proporcionais.

Em relação à disputa pelo governo de Rondônia, ele informou que ainda não há definição e que o partido mantém diálogo com diferentes lideranças e siglas. A decisão deve ocorrer até agosto.

EMPREGO E JUVENTUDE

Ao final da entrevista, Acir Gurgacz destacou a preocupação com a geração de empregos, especialmente para os jovens. Segundo ele, muitos deixam o estado em busca de oportunidades, o que reforça a necessidade de investimentos em industrialização.

A agenda do pré-candidato segue com visitas e encontros em diferentes municípios, dentro do processo de fortalecimento da pré-candidatura ao Senado.