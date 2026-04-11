CEREJEIRAS: pré-candidato, Wiveslando Neiva destaca força da AGROCOM e defende avanço do agronegócio em RO

Durante a 3ª edição da AGROCOM, em Cerejeiras, o pré-candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva ressaltou a importância da feira para o fortalecimento do agronegócio e destacou o orgulho de acompanhar de perto o crescimento do evento desde suas primeiras edições.

Nascido em Colorado do Oeste e criado em Cerejeiras, Wiveslando reforçou sua ligação com o município e com a história da feira, lembrando a participação da família na construção do projeto. “Estamos muito felizes com essa feira e orgulhosos de fazer parte disso. A Agrocom começou pequena há poucos anos e hoje já se consolida como uma das maiores feiras agropecuárias de Rondônia”, afirmou ao Extra de Rondônia.

Ele também destacou a evolução da estrutura e a qualidade dos expositores presentes nesta edição. “Quem passa por aqui vê uma feira bem organizada, com empresas fortes, tecnologia de ponta e uma vitrine tecnológica que, na minha avaliação, é uma das melhores do estado. Isso mostra o potencial do Cone Sul”, disse.

DEFESA DO SETOR PRODUTIVO

Durante a entrevista, Wiveslando também comentou sobre os desafios enfrentados pelo agronegócio em Rondônia, especialmente em relação a questões estruturais e regulatórias.

“A agricultura é o que move o nosso estado. Desde a agricultura familiar até a produção em larga escala, o setor tem um papel fundamental na economia. Mas infelizmente ainda enfrentamos entraves que precisam ser superados”, pontuou.

Entre os principais problemas citados estão questões ligadas à regularização fundiária, políticas ambientais e infraestrutura. “Precisamos avançar em pautas importantes como a regularização das propriedades e melhorar a infraestrutura. Hoje dependemos muito de rodovias federais, e isso impacta diretamente o escoamento da produção”, destacou.

INFRAESTRUTURA E REPRESENTATIVIDADE

O pré-candidato também chamou atenção para a necessidade de maior representatividade política da região, especialmente no Congresso Nacional. “Há muito tempo o Cone Sul não tem um deputado federal. Isso faz falta na hora de defender nossos interesses em Brasília, principalmente quando falamos de obras importantes, como a melhoria e duplicação de rodovias”, afirmou.

Segundo ele, o crescimento da produção agrícola exige investimentos proporcionais em logística. “A região produz muito, tem grande movimentação de caminhões e tende a crescer ainda mais, principalmente com novos empreendimentos. Precisamos de estradas melhores para acompanhar esse desenvolvimento”, disse.