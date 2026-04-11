Com falecimento de vereador, nome de policial ganha força para presidir Câmara no segundo biênio em Vilhena; entenda

Movimentações internas na Câmara Municipal de Vilhena indicam uma possível mudança no cenário político da Casa após a morte do vereador Roberto Moraes de Souza, conhecido como Nego Moraes, ocorrida em março deste ano (leia mais AQUI).

De acordo com informações que circulam nos bastidores do Legislativo, o vereador Nego era apontado como um dos nomes cotados para assumir a presidência da Câmara no segundo biênio da atual legislatura. Com a sua ausência, o cenário político passou por reconfiguração.

Nos entendimentos recentes entre parlamentares, ganha força a possibilidade de que o vereador Wilson Deflon Tabalipa (PL) seja alçado à presidência da Casa no próximo período. O nome de Tabalipa, que é policial civil aposentado, tem sido citado como alternativa de consenso entre parte dos vereadores.

O artigo 24 do Regimento Interno da Casa de Leis informa que “a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da Legislatura será realizada na primeira sessão legislativa, e os eleitos serão automaticamente empossados no dia 10 de janeiro da terceira sessão legislativa”. Nesse contexto, o artigo apresenta uma lacuna quanto ao entendimento e à decisão sobre a data da eleição, cabendo ao atual presidente do Legislativo a decisão final, podendo ser a qualquer dia e mês de 2026.

LUTO OFICIAL

A Câmara de Vilhena chegou a decretar luto oficial pela morte de Nego Moraes, que era considerado uma liderança atuante no Legislativo municipal.

Atualmente, as articulações seguem em andamento, sem definição oficial sobre a composição da futura Mesa Diretora. Até o momento, não houve manifestação pública dos vereadores citados sobre o tema.

A definição da presidência para o segundo biênio deve ocorrer por meio de articulações políticas internas, conforme o regimento da Casa, e pode sofrer alterações até o momento da eleição da nova Mesa Diretora.