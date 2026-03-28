Posse confirmada e morte de vereador cotado para presidência da Câmara gera exonerações e articulação de partido em Vilhena

A morte do vereador Roberto de Souza, conhecido como “Nego”, ocorrido no final da semana passada, tem provocado movimentações nos bastidores da política em Vilhena, especialmente dentro do partido Podemos, ao qual o parlamentar era filiado (leia mais AQUI).

“Nego” era considerado uma das principais lideranças do grupo e chegou a ser cotado, nos bastidores, para participar (e ser eleito) na eleição da próxima presidência da Câmara Municipal, dentro de um possível acordo de revezamento.

A previsão seria de que o atual presidente, Celso Machado (PL), permanecesse no comando inicialmente, seguido por “Nego” em um segundo momento.

Com o falecimento do vereador, o cenário político sofreu alterações. A vaga deixada por Nego será ocupada pelo suplente Deiveson Alves Damascena, conhecido como “Gela Guela”, também filiado ao Podemos. A posse está prevista para ocorrer na primeira sessão ordinária do mês de abril, no dia 6.

Diante da nova configuração, fontes ouvidas pelo site Extra de Rondônia apontam que o Podemos já avalia alternativas para manter a liderança do grupo dentro do Legislativo municipal. Entre os nomes que estariam sendo ventilados para disputar a presidência da Câmara dois vereadores reeleitos: Pedrinho Sanches e Wilson Tabalipa.

A definição sobre o comando da Casa deve ocorrer por meio de articulações internas e acordos políticos entre os parlamentares. Até o momento, não há confirmação oficial sobre candidaturas ou composição da futura mesa diretora.

EXONERAÇÃO DE ASSESSORES

Com a morte de “Nego”, o presidente Celso Machado determinou a exoneração de assessores para viabilizar a montagem da equipe de trabalho do novo vereador “Gela Guela” no gabinete da Câmara Municipal de Vilhena.

Nesse sentido, nesta sexta-feira, 27 de março, o Diário Oficial do Município de Vilhena publicou as portarias de exoneração de servidores do gabinete de “Nego”, que permanecerão nos cargos até a próxima terça-feira, 31 de março (leia mais AQUI).