Criminosos armados rendem casal, amarram vítimas e roubam caminhão em Vilhena; veículo foi recuperado pela PM próximo do Rio Mosquito

Um casal viveu momentos de terror na noite de sexta-feira, 10 de abril, ao ter a residência invadida por três criminosos armados em Vilhena.

Durante a ação, as vítimas foram rendidas, amarradas e tiveram um caminhão Mercedes-Benz 1113, de cor amarela, subtraído pelos assaltantes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os criminosos chegaram ao local portando revólveres e obrigaram o proprietário e sua esposa a se deitarem no chão com as mãos para trás.

Enquanto as vítimas permaneciam imobilizadas, um dos assaltantes chegou a se aproximar por três vezes para pedir “perdão” pelo ato, mantendo a arma apontada para o morador.

A FUGA E O CERCO

Sob forte coação, o proprietário foi obrigado a entregar as chaves do caminhão. Os criminosos ainda tentaram levar uma motocicleta, mas não encontraram as chaves.

Na fuga, os assaltantes seguiram em direção à estrada de Juína, sendo acompanhados pelo filho das vítimas, que visualizou o veículo do pai na Avenida Rio Grande do Norte e correu para a base da Polícia Militar para pedir socorro.

De posse das informações, diversas guarnições iniciaram varreduras por estradas vicinais e pela região da Cooperfrutos. O cerco policial surtiu efeito e o caminhão foi localizado e recuperado próximo do Rio Mosquito.

INVESTIGAÇÃO

Apesar da recuperação do veículo e dos aparelhos celulares também levados na ação, os suspeitos, que contavam com o apoio de duas motocicletas (uma vermelha e uma preta), conseguiram fugir pela região de mata e ainda não foram localizados.

O caso foi registrado e segue sob investigação para identificar os autores do crime.