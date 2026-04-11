Em Vilhena, acadêmicos de Direito da UNIR revelam falta de professores e exigem providências da reitoria; leia carta

Acadêmicos do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Vilhena, encaminharam à redação do Extra de Rondônia uma carta pública relatando dificuldades enfrentadas pela comunidade acadêmica, principalmente relacionadas à falta de professores.

Ao site, um dos estudantes, identificado como Faria Júnior, informou ser integrante da primeira turma do curso e que o problema já foi levado à reitoria e à direção do campus em diversas ocasiões, mas, até o momento, não houve solução efetiva.

CURSO ENFRENTA DÉFICIT DE PROFESSORES

Segundo o documento, o curso de Direito está atualmente em sua terceira turma e segue com novas entradas anuais por meio do ENEM. No entanto, o crescimento não tem sido acompanhado pela ampliação do quadro docente.

A carta aponta que o curso conta com apenas quatro professores efetivos no Departamento de Direito, número considerado insuficiente para atender a demanda dos estudantes.

Para suprir a carência, a universidade tem recorrido a professores de outros departamentos em disciplinas como Filosofia, Sociologia e Economia, além da utilização de professores voluntários.

IMPACTOS NAS TURMAS

Os acadêmicos relatam que a situação já afeta diretamente o andamento das atividades. A primeira turma, em fase mais avançada, enfrenta dificuldades com a ausência de docentes em disciplinas essenciais.

Já a segunda turma também começa a apresentar problemas para o fechamento de disciplinas dentro do prazo. Enquanto isso, os professores efetivos estariam sobrecarregados, assumindo mais turmas do que o previsto.

CRÍTICAS À DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

Outro ponto destacado pelos estudantes é a ausência de vagas para o curso de Direito de Vilhena em edital recente de concurso público da universidade.

Segundo a carta, a maior parte das vagas foi destinada a outros campi, como Porto Velho e Cacoal, o que, na avaliação dos acadêmicos, amplia a desigualdade interna na instituição.

Diante da situação, os estudantes elencaram uma série de reivindicações.

>>> LEIA, ABAIXO, A CARTA NA ÍNTEGRA: