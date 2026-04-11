Homem aborda motociclista na chegada de residência e foge em carro de aplicativo após roubar celular em Vilhena

Um roubo foi registrado na sexta-feira, 10 de abril, em Vilhena. Uma motociclista foi abordada por um homem de seu conhecimento no momento em que chegava em sua residência, resultando na subtração de seu aparelho celular.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima conduzia sua motoneta Honda Biz quando o suspeito se colocou repentinamente à frente do veículo, forçando-a a parar.

O homem desligou a motocicleta e, utilizando ação intimidatória, tomou o celular da vítima. Logo após o crime, o infrator fugiu do local utilizando um veículo de transporte por aplicativo.

ACOMPANHAMENTO E FUGA

A vítima decidiu seguir o carro de aplicativo e conseguiu visualizar o momento em que o suspeito desembarcou nas proximidades de uma área de mata, conhecida como “Vale Verde”, no bairro Bodanese. Após o desembarque, o homem entrou na vegetação e não foi mais visto.

BUSCAS

A Polícia Militar, por meio da guarnição da Rádio Patrulha, realizou diversas diligências e varreduras pelas imediações do bairro e na área de mata indicada, mas o suspeito não foi localizado até o fechamento da ocorrência.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para investigação.