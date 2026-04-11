Homem agride desafeto com tijolada na cabeça e faz ameaças de morte dentro do Hospital Regional em Vilhena

A Polícia Militar prendeu, na noite de sexta-feira, 10 de abril, um homem que causou transtornos no Hospital Regional de Vilhena após se envolver em uma briga violenta.

O suspeito, que já havia agredido outro homem com uma tijolada na cabeça, tentou atacar a vítima novamente enquanto ambos recebiam atendimento médico.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada por servidores da unidade de saúde que não conseguiam conter o comportamento alterado do indivíduo.

Ele proferia xingamentos contra funcionários e exigia atendimento imediato, mesmo após já ter sido medicado.

AMEAÇAS NO HOSPITAL

A vítima, que sofreu um corte profundo no crânio e precisou de dez pontos de sutura, relatou que a confusão começou em uma danceteria na Avenida Paraná. Segundo o depoimento, o agressor estava incomodando frequentadores e utilizou spray de pimenta contra as pessoas no local. Após ser retirado pelos seguranças, o suspeito se apossou de um tijolo e golpeou a vítima na cabeça, afirmando que “já havia matado um e mataria mais um”.

AMEAÇAS NO HOSPITAL

Mesmo dentro do ambiente hospitalar, a agressividade persistiu. Testemunhas relataram que o autor saiu da sala de emergência e tentou invadir o local onde a vítima estava sendo atendida, gritando que, se ela ainda estivesse viva, ele iria “terminar o serviço”. Ele chegou a afirmar aos policiais que a vítima “deu sorte” e que “da próxima vez não sobreviveria”.

PROVIDÊNCIAS

Diante da gravidade dos fatos e da reiteração das ameaças de morte, o agressor recebeu voz de prisão.

Após receber alta médica devido a um ferimento no pé, ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e demais procedimentos legais.