Homem é preso em flagrante ao tentar furtar bicicleta no estacionamento do Park Shopping em Vilhena

Uma tentativa de furto foi frustrada pela equipe de segurança do Park Shopping Vilhena na tarde de sexta-feira, 10 de abril.

Um homem foi preso em flagrante após tentar subtrair uma bicicleta que pertencia a um funcionário do local.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava em seu horário de trabalho quando foi alertada pelos seguranças sobre o ocorrido.

Através do sistema de monitoramento por câmeras (CFTV), os profissionais perceberam a movimentação suspeita e conseguiram interceptar o indivíduo ainda dentro das dependências do estacionamento, antes que ele pudesse deixar o local com o bem.

PRISÃO

A Polícia Militar, por meio da guarnição da Rádio Patrulha, foi acionada para realizar os procedimentos legais. O suspeito recebeu voz de prisão e teve seus direitos constitucionais informados pelos militares.

O infrator foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a bicicleta recuperada, para a formalização da ocorrência e providências da autoridade policial de plantão.