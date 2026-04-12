AGROCOM: deputada Ieda Chaves destaca benefícios destinados ao Cone Sul e confirma disputa por reeleição

Na manhã deste sábado (11), a deputada estadual Ieda Chaves concedeu entrevista ao Extra de Rondônia durante participação na AGROCOM, realizada no município de Cerejeiras.

O evento reúne produtores, lideranças políticas e representantes do setor produtivo do estado de Rondônia.

Durante a entrevista ao site, a parlamentar destacou a importância da feira, que está em sua terceira edição. Segundo ela, o evento evidencia a força do agronegócio na economia estadual e o potencial produtivo da região.

Ela cumpre agenda no Cone Sul de Rondônia, onde deve permanecer até a próxima quarta-feira, realizando visitas e reuniões com moradores e lideranças locais.

Questionada sobre o cenário político, Ieda Chaves confirmou a pretensão de disputar a reeleição e mencionou que há um processo de organização relacionado à pré-candidatura do empresário Hildon Chaves (seu esposo) ao governo do estado.

De acordo com ela, a fase atual envolve estruturação de equipe, planejamento e diálogo com a população para levantamento de demandas.

RECURSOS DESTINADOS AO CONE SUL

Em relação à destinação de emendas parlamentares, a deputada informou que já foram encaminhados mais de R$ 12 milhões para municípios da região do Cone Sul. Segundo ela, os recursos foram distribuídos entre diferentes cidades para atender demandas locais.