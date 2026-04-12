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domingo, 12 de abril de 2026.

Ataque de cães em via pública mobiliza Polícia Militar no bairro Cristo Rei em Vilhena

Vítima precisou de ajuda de populares para não ser mordida após animais saírem de residência com portão aberto
Imagem: Ilustrativa

Uma ocorrência de omissão na guarda de animais foi registrada pela Polícia Militar na manhã de sábado, 11 de abril, na Avenida 1503, localizada no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

O incidente envolveu dois cães que avançaram contra uma pedestre que passava pelo local.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada via Central de Operações após a vítima relatar que, ao caminhar pela via, foi surpreendida pelos animais que saíram de uma residência cujo portão estava aberto.

Para evitar as mordidas, a mulher precisou de auxílio imediato de pessoas que passavam pela região no momento do ataque.

REINCIDÊNCIA

Aos policiais, a comunicante informou que esta não é a primeira vez que enfrenta situações de risco no mesmo endereço, motivo pelo qual decidiu solicitar a presença da viatura para o registro oficial. A vítima demonstrou preocupação com a segurança de outros moradores e crianças que circulam pelo trecho.

PROVIDÊNCIAS

Os militares mantiveram contato com o responsável pelos animais, que foi devidamente identificado.

Diante da falha no dever de guarda e segurança, foi lavrado um Termo Circunstanciado (TC), e o proprietário deverá responder perante a Justiça pelas providências cabíveis.

 

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