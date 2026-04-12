Comitiva do Ministério da Saúde faz visita histórica e consolida Vilhena como polo estratégico regional; secretário comenta

Neste sábado, 11, o município recebeu a visita do Secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Túlio Tabosa Sales, acompanhado de sua equipe técnica, em uma agenda considerada histórica pela gestão municipal.

A comitiva percorreu importantes obras estruturantes financiadas pelo Novo PAC, incluindo a construção da Unidade de Saúde Porte 5, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e a base do SAMU.

Durante a visita, o secretário destacou o avanço físico das obras e a qualidade da execução, demonstrando satisfação com o ritmo e a organização dos projetos conduzidos no município.

A agenda seguiu com visita ao Hospital Regional de Vilhena, onde foram apresentadas as estruturas existentes, a capacidade instalada e o papel estratégico da unidade como referência regional para o Cone Sul de Rondônia. A iniciativa teve como objetivo alinhar futuras ações e ampliar o suporte federal à média e alta complexidade.

Como resultado concreto da visita, foi garantida a destinação de mais de R$ 2 milhões para a realização de cirurgias oftalmológicas no município, além da possibilidade de pleitear recursos adicionais para aquisição de materiais cirúrgicos voltados às cirurgias gerais. A medida reforça o enfrentamento da demanda reprimida e amplia o acesso da população a procedimentos especializados.

Encerrando a agenda, foi realizada uma reunião estratégica com a participação do Secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira dos Santos, do Secretário Municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Wasczuk Borges, e do representante do Ministério da Saúde.

O encontro tratou da implementação do Programa “Caminhos da Saúde”, iniciativa que visa estruturar e facilitar o deslocamento e o acesso de pacientes aos serviços de radioterapia e hemodiálise em Rondônia, enfrentando um dos principais gargalos assistenciais do estado.

Para o secretário municipal e presidente do COSEMS-RO, Wagner Wasczuk Borges, o momento representa um divisor de águas. “Uma visita desse porte nunca aconteceu em Vilhena. Isso é um reconhecimento direto do trabalho sério, técnico e comprometido que nossa equipe vem desenvolvendo. Só temos a agradecer ao Ministério da Saúde pelo apoio e pela confiança no nosso município”, destacou.

A presença da alta gestão do Ministério da Saúde em Vilhena consolida o município como polo estratégico regional e sinaliza uma mudança clara de posicionamento: sair da lógica de dependência e passar a protagonizar a expansão da assistência especializada no interior da Amazônia Legal.