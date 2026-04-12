Dupla é presa com arma de fogo artesanal e munições na zona rural de Vilhena

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na manhã de sábado, 11 de abril, durante um patrulhamento ostensivo na região da linha do Rio Mosquito, na zona rural de Vilhena.

A ação resultou na apreensão de armamentos e munições que eram transportados em uma motocicleta.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha avistou a dupla em uma Honda CG Titan de cor prata e decidiu realizar a abordagem para averiguação.

Durante a revista pessoal e veicular, os militares localizaram uma espingarda calibre .22 de fabricação caseira, sem numeração de série, além de uma espingarda de pressão calibre 5.5.

APREENSÕES E CONFISSÃO

Além das armas, foram encontradas 10 munições intactas de calibre .22 e três caixas de chumbinhos compatíveis com a arma de pressão. Ao serem questionados, os ocupantes da motocicleta assumiram a propriedade dos objetos: o passageiro declarou ser o dono da arma de fogo artesanal, enquanto o condutor afirmou ser o proprietário da espingarda de pressão.

RISCOS E PROCEDIMENTOS

A Polícia Militar destacou que o porte de armas artesanais e munições em via pública expõe a comunidade a riscos e contribui para a insegurança na região rural. A intervenção rápida foi essencial para retirar o armamento de circulação.

Os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com as armas, as munições e a motocicleta, para a formalização do flagrante e as providências da autoridade policial.