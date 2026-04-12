Homem embriagado é imobilizado por populares após agredir mulher e criança de 11 anos com capacete em Chupinguaia

Um episódio de violência chocou moradores de Chupinguaia na tarde de sábado, 11 de abril.

Um motociclista, visivelmente embriagado, foi preso em flagrante após perseguir e agredir uma mulher e seu filho, de apenas 11 anos, utilizando um capacete como arma.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima conduzia seu veículo quando foi emparelhada pelo motociclista. Sem qualquer motivo aparente ou provocação prévia, o homem desferiu um tapa no braço da criança, que estava no banco do passageiro. Após proferir insultos e gestos obscenos, o agressor cercou o carro das vítimas até um posto de combustíveis.

AGRESSÕES NO POSTO

No estabelecimento, a violência escalou. O homem desferiu um soco no rosto da mulher, quebrando seus óculos de grau. Ao tentar defender a mãe, o menino de 11 anos foi atingido por diversos golpes de capacete na região da cabeça, sofrendo lesões e inchaço no couro cabeludo. A mãe também foi agredida ao tentar proteger o filho.

As agressões só cessaram quando testemunhas que estavam no local intervieram. O homem ainda tentou fugir, sofreu uma queda de moto, mas retornou para investir novamente contra as vítimas.

Diante da fúria do agressor, populares conseguiram contê-lo e o imobilizaram utilizando abraçadeiras plásticas (“enforca-gato”) nos braços e pernas até a chegada da Polícia Militar.

EMBRIAGUEZ E PRISÃO

A Polícia Militar constatou que o indivíduo apresentava sinais clássicos de embriaguez, como fala desconexa, odor etílico e agressividade. Ele admitiu ter consumido bebidas alcoólicas, mas alegou não se recordar do ataque.

O agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) em Vilhena.

A motocicleta foi removida ao pátio da Ciretran e o capacete utilizado no crime foi apreendido como prova.

O caso foi registrado como lesão corporal, injúria e embriaguez ao volante.